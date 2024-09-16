На Wildberries появились детские товары с символикой ЧВК «Вагнер»

На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом «Вагнера»

На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Это следует из информации, размещенной на маркетплейсе.

Так, россиянам предлагают купить детские футболки, украшенные символикой организации. В карточке товара указано, что в наличие есть размеры, которые подойдут как на детей 11-ти лет, так и на двухлетних малышей. Покупатели указывают в отзывах, что их дети очень довольны футболками и «не хотят снимать их».

Кроме детской одежды, на маркетплейсе можно найти школьные дневники, блокноты и тетради, пеналы и папки для бумаг с черепом в красном перекрестье прицела. Кроме того, в продаже на маркетплейсе представлены «Вагнер»-ручки со встроенным ножом.

Скриншот: Ресейл-платформа

В отзывах родители отмечают, что качество дневников «Вагнер» иногда не соответствует заявленному, а также жалуются, что из-за задержек с доставкой их дети рисковали отправиться в школу в первый учебный день года без канцелярских товаров с символикой ЧВК.

Скриншот: Ресейл-платформа

«Вот мой вам совет — не пачкайте историю музыкантов. Какие-то оторванные страницы, это ужас просто, слепили из того, что было», — возмутился качеством дневника один из покупателей.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсе Wildberries нашлось множество запрещенных законодательством и внутренними правилами площадки товаров. Среди обнаруженных корреспондентом «Ленты.ру» запрещенных позиций — изделия с символикой нацистов, оружие и средства для шпионажа.