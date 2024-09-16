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18:54, 16 сентября 2024Экономика

Нефтяной конкурент России заявил о готовности наращивать поставки в Европу

Президент Казахстана Токаев: страна готова наращивать экспорт нефти в Европу

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстанские сырьевые экспортеры готовы наращивать поставки нефти в европейские страны с целью снижения глобального дефицита энергоресурсов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что Казахстан обладает вторыми по величине разведанными запасами нефти в Евразии. У страны есть высокий потенциал для наращивания экспорта в том числе в Евросоюз (ЕС). Уже сейчас доля ЕС в структуре экспорта казахстанской нефти составляет 70 процентов. В дальнейшем этот показатель может увеличиться еще больше, пояснил Токаев.

Он добавил, что для реализации вышеуказанной цели необходимо поощрять расширение немецкого производства нефтегазового оборудования в республике. Эти технологии могут быть полезны не только в контексте наращивания объемов выпуска ископаемых видов топлива, но и водорода, который будет активно применяться в зеленой энергетике. «Казахстан обладает значительным неиспользованным потенциалом в секторе возобновляемой энергетики», — резюмировал Токаев.

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После введения санкций в отношении большей части поставок российской нефти в Европу Казахстан стал активно наращивать экспорт сырья на энергорынок ЕС. Одним из главных импортеров нефти из среднеазиатской страны оказалась Германия. До конца 2024 года Казахстан обязался поставить в ФРГ свыше миллиона тонн сырья. В январе-мае страна экспортировала в Германию около 500 тысяч тонн. Таким образом, за год суммарные поставки могут превысить отметку в 1,5 миллиона тонн.

В свою очередь, итальянская компания Eni в 2024-м стала импортировать нефть из Казахстана по российскому трубопроводу «Дружба». Только за июнь эта страна приобрела из республики в общей сложности порядка 20 тысяч тонн сырья.

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