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17:24, 16 сентября 2024Забота о себе

Онколог предупредил об опасной причине постоянной заложенности ушей

Онколог Кубес: заложенность ушей может быть симптомом рака головы и шеи

Фото: Hayes Potter / Unsplash

Заложенность ушей может быть одним из симптомов рака головы и шеи, предупредил онколог Иржи Кубес. О других признаках опасного заболевания он рассказал Daily Express.

Врач пояснил, что раком головы и шеи называют злокачественные новообразования, которые локализуются на слизистой оболочке губ, в полости рта, носа, гортани, в шейном отделе пищевода или в слюнных железах. По его словам, это самый быстрорастущий вид рака в мире, поэтому важно знать его симптомы. «Например, постоянная заложенность ушей, как после погружения в бассейн, или непроходящая боль в ухе могут указывать, что в этой области или вокруг нее есть рак», — рассказал Кубес.

Признаком заболевания он также назвал боль в шее или дискомфорт при прикосновении к ней. Кроме того, по словам врача, злокачественная опухоль может быть причиной появления похожих на язвы красных или белых пятен во рту, на языке и на деснах. «Боль в горле, которая не проходит более двух недель, изменения голоса или осиплость должны вызывать тревогу», — заключил онколог.

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      Екатерина Улитина
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