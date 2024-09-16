Онколог предупредил об опасной причине постоянной заложенности ушей

Онколог Кубес: заложенность ушей может быть симптомом рака головы и шеи

Заложенность ушей может быть одним из симптомов рака головы и шеи, предупредил онколог Иржи Кубес. О других признаках опасного заболевания он рассказал Daily Express.

Врач пояснил, что раком головы и шеи называют злокачественные новообразования, которые локализуются на слизистой оболочке губ, в полости рта, носа, гортани, в шейном отделе пищевода или в слюнных железах. По его словам, это самый быстрорастущий вид рака в мире, поэтому важно знать его симптомы. «Например, постоянная заложенность ушей, как после погружения в бассейн, или непроходящая боль в ухе могут указывать, что в этой области или вокруг нее есть рак», — рассказал Кубес.

Признаком заболевания он также назвал боль в шее или дискомфорт при прикосновении к ней. Кроме того, по словам врача, злокачественная опухоль может быть причиной появления похожих на язвы красных или белых пятен во рту, на языке и на деснах. «Боль в горле, которая не проходит более двух недель, изменения голоса или осиплость должны вызывать тревогу», — заключил онколог.

Ранее были названы малоизвестные симптомы рака груди. По словам клинической медсестры Кэролин Роджерс, работающей в клинике по лечению рака груди, опасными симптомами являются изменение формы груди или появление пятен.