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08:34, 16 сентября 2024Мир

Покушавшийся на жизнь Трампа стрелок ездил на Украину и написал об этом книгу

WP: покушавшийся на жизнь Трампа Раут ездил на Украину и написал об этом книгу

Фото: Reuters

Покушавшийся на жизнь кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа стрелок в последние годы ездил на Украину. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным правоохранительных органов, арестованный по подозрению в покушении на бывшего американского лидера 58-летний Райан Уэсли Раут последние годы своей жизни «провел в поисках миссии». «[Он] пытался собрать разношерстную армию для защиты Украины и написал книгу о своих неудачных попытках», — говорится в материале.

Кроме того, Раут снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

Вероятное покушение на Трампа произошло во время визита политика в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Правоохранительным органам удалось задержать стрелка.

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      Дарья Балацкая
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