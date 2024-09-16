Покушавшийся на жизнь Трампа стрелок ездил на Украину и написал об этом книгу

WP: покушавшийся на жизнь Трампа Раут ездил на Украину и написал об этом книгу

Покушавшийся на жизнь кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа стрелок в последние годы ездил на Украину. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным правоохранительных органов, арестованный по подозрению в покушении на бывшего американского лидера 58-летний Райан Уэсли Раут последние годы своей жизни «провел в поисках миссии». «[Он] пытался собрать разношерстную армию для защиты Украины и написал книгу о своих неудачных попытках», — говорится в материале.

Кроме того, Раут снимался в ролике в поддержку националистического отряда «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

Вероятное покушение на Трампа произошло во время визита политика в гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Правоохранительным органам удалось задержать стрелка.