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17:18, 16 сентября 2024Мир

Польша не смогла собрать добровольческую бригаду для ВСУ

Польша не смогла сформировать бригаду для ВСУ из проживающих в стране украинцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Польша не смогла сформировать добровольческую бригаду для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из проживающих в стране украинцев. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, у нас пока нет достаточного количества добровольцев для формирования бригады», — сказал он.

Ранее Сикорский заявил, что Украине стоит присмотреться к примеру других стран и задуматься о том, чтобы лишать гражданства за уклонение от мобилизации. Он добавил, что украинским властям необходимо создать материальную мотивацию для находящихся в европейских странах граждан Украины, чтобы привлечь их к службе в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ).

Также министр озвучил мысль о том, что странам Европейского союза (ЕС) следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы не помогать им избегать призыва. Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги.

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      Виктория Кондратьева
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