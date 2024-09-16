Порнозвезда раскрыла отношение матери к ее работе

Порнозвезда Сильвия Сэйдж раскрыла отношение матери к ее работе. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск доступен на YouTube.

Сэйдж отметила, что начала карьеру в порноиндустрии после ухода с работы в больнице. «Тогда мне казалось, что я зарабатываю хорошие деньги, но сейчас я понимаю, что получаю за месяц столько, сколько раньше получала за год работы [в больнице]», — добавила она.

По словам звезды секс-индустрии, у нее всегда были близкие отношения с семьей, поэтому она сразу сообщила родным о смене профессии. «Я знала, как отреагирует моя мать, поэтому заявила ей: "Я собираюсь сказать тебе то, что тебе не понравится, когда я закончу, мы завершим разговор и ты подумаешь об этом, через неделю я перезвоню"», — вспомнила Сэйдж разговор с матерью.

Модель также отправила матери ролик с реакциями родителей порнозвезд на новость о том, что их дети работают в секс-индустрии. «Там были хорошие и плохие реакции, я хотела показать, как другие люди справляются с этим», — подчеркнула она. Спустя некоторое время мать Сэйдж приехала к ней в Лос-Анджелес, и она познакомила ее со своим агентом и коллегами, показала офис компании, в которой работает, чтобы родственница могла убедиться в безопасности ее деятельности.

Тем не менее, как рассказала порнозвезда, мать и родственники все равно негативно относятся к ее работе. «Мне даже нельзя находиться рядом с моими племянниками и племянницами», — заключила она.

Ранее популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла отношение покойной матери к ее работе. По словам порнозвезды, мать всегда во всем ее поддерживала, в том числе она знала про то, что ее дочь снимается в фильмах для взрослых.