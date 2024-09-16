Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла отношение матери к ее работе

Кадр: Sexy Funny Raw / YouTube

Порнозвезда Сильвия Сэйдж раскрыла отношение матери к ее работе. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск доступен на YouTube.

Сэйдж отметила, что начала карьеру в порноиндустрии после ухода с работы в больнице. «Тогда мне казалось, что я зарабатываю хорошие деньги, но сейчас я понимаю, что получаю за месяц столько, сколько раньше получала за год работы [в больнице]», — добавила она.

По словам звезды секс-индустрии, у нее всегда были близкие отношения с семьей, поэтому она сразу сообщила родным о смене профессии. «Я знала, как отреагирует моя мать, поэтому заявила ей: "Я собираюсь сказать тебе то, что тебе не понравится, когда я закончу, мы завершим разговор и ты подумаешь об этом, через неделю я перезвоню"», — вспомнила Сэйдж разговор с матерью.

Материалы по теме:
«Судить меня будет только Бог» Как монахиня ушла из монастыря из-за любви к священнику и стала порноактрисой?
«Судить меня будет только Бог»Как монахиня ушла из монастыря из-за любви к священнику и стала порноактрисой?
2 декабря 2023
«Пенсия заиграла красками» Как 81-летняя вдова решила стать порноактрисой и обрела счастье?
«Пенсия заиграла красками»Как 81-летняя вдова решила стать порноактрисой и обрела счастье?
5 января 2024
«Искала любовь не в том месте» Как звезда порно из 2000-х отказалась от многомиллионного заработка и стала проповедницей?
«Искала любовь не в том месте»Как звезда порно из 2000-х отказалась от многомиллионного заработка и стала проповедницей?
4 сентября 2024

Модель также отправила матери ролик с реакциями родителей порнозвезд на новость о том, что их дети работают в секс-индустрии. «Там были хорошие и плохие реакции, я хотела показать, как другие люди справляются с этим», — подчеркнула она. Спустя некоторое время мать Сэйдж приехала к ней в Лос-Анджелес, и она познакомила ее со своим агентом и коллегами, показала офис компании, в которой работает, чтобы родственница могла убедиться в безопасности ее деятельности.

Тем не менее, как рассказала порнозвезда, мать и родственники все равно негативно относятся к ее работе. «Мне даже нельзя находиться рядом с моими племянниками и племянницами», — заключила она.

Ранее популярная российская порноактриса Полина Марченко, также известная как Luxury Girl, раскрыла отношение покойной матери к ее работе. По словам порнозвезды, мать всегда во всем ее поддерживала, в том числе она знала про то, что ее дочь снимается в фильмах для взрослых.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинских десантников взяли в плен в Курской области. Военные попросили Киев скорее их забрать

      Российские военные поразили склады ВСУ под Киевом

      Встречающийся с двумя женщинами одновременно 60-летний мужчина пожаловался на трудности

      В Москве возбудили дело против конвоиров из-за превышения полномочий

      Губернатор заявил о работе системы ПВО в российском регионе

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

      Пожар на складе стройматериалов в Ростовской области полностью потушили

      Наушники Apple признали слуховым аппаратом

      Российские эксперты приступили к изучению частей ракеты Storm Shadow

      Задержание комполка Пузика в ЛНР опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше