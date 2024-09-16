Раскрыт секрет формы Дуэйна «Скалы» Джонсона

Блогер Джесси Джеймс раскрыл секрет физической формы американского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Об этом сообщает Men Today.

Джеймс рассказал, что артист выполняет четыре упражнения без отдыха в несколько подходов. Сначала он выполняет жим, затем румынскую становую тягу, болгарские сплит-приседания, а также сгибания ног сидя. Отмечается, что необходимо сделать 15-20 повторений.

Блогер заявил, что суперсеты «Скалы» похожи на кроссфит. Он подчеркнул, что ему хватило сил на три подхода с двухминутным перерывом. Кроме того, Джеймс выполнял меньше 10-11 повторений.

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