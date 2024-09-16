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07:52, 16 сентября 2024Спорт

Раскрыт секрет формы Дуэйна «Скалы» Джонсона

Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Блогер Джесси Джеймс раскрыл секрет физической формы американского актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. Об этом сообщает Men Today.

Джеймс рассказал, что артист выполняет четыре упражнения без отдыха в несколько подходов. Сначала он выполняет жим, затем румынскую становую тягу, болгарские сплит-приседания, а также сгибания ног сидя. Отмечается, что необходимо сделать 15-20 повторений.

Блогер заявил, что суперсеты «Скалы» похожи на кроссфит. Он подчеркнул, что ему хватило сил на три подхода с двухминутным перерывом. Кроме того, Джеймс выполнял меньше 10-11 повторений.

Ранее блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений.

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      Анастасия Борисова
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