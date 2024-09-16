Раскрыто число встречавших Новый год в самолете россиян

35 процентов россиян отмечали Новый год или день рождения в поездках

Каждый третий россиянин (35 процентов) хотя бы раз в жизни отмечал Новый год или день рождения в поездке. Это число было раскрыто в исследовании сервиса «Купибилет», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным опроса, из них 13 процентов встретили наступление Нового года в самолетах. Еще 12 процентов респондентов отмечали дни рождения в воздухе, а 11 процентов провели праздник в поездах.

«Лайфхак: при покупке билетов в разных авиакомпаниях в день рождения вы можете сэкономить на билете около десяти процентов, поэтому внимательно изучайте все акции перед покупкой билета в праздник», — отметила директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.

В ходе опроса также выяснилось, что более чем у половины россиян случалось судьбоносное знакомство в путешествии. Так, каждый пятый (22 процента) познакомился в поездках с близким другом или подругой, 14 процентов смогли изменить карьеру благодаря попутчикам, а 10 процентов встретили будущих супругов.

Ранее россиянам рассказали о десяти самых бюджетных направлениях для путешествий по стране. В топ вошли Казань, Мурманск и Москва.