Раскрыты новые подробности о ситуации в челябинской школе после нападения

В челябинской школе, где ученик напал на детей, сработала тревожная кнопка

В челябинской школе №68 после нападения 13-летнего ученика с молотком сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления Росгвардии по региону рассказали агентству, что кнопку нажали сотрудники школы. После этого росгвардейцы оперативно приехали на место происшествия и задержали подростка.

В понедельник, 16 сентября, 13-летний школьник с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Росгвардия начала проверку охранников и самого частного охранного предприятия (ЧОП) «Правопорядок+», которые работали в школе. Сейчас решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы, которая впустила мальчика в здание.