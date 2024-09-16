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11:58, 16 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты новые подробности о ситуации в челябинской школе после нападения

В челябинской школе, где ученик напал на детей, сработала тревожная кнопка

Фото: Мария Григорьева / Лента.ру

В челябинской школе №68 после нападения 13-летнего ученика с молотком сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе управления Росгвардии по региону рассказали агентству, что кнопку нажали сотрудники школы. После этого росгвардейцы оперативно приехали на место происшествия и задержали подростка.

В понедельник, 16 сентября, 13-летний школьник с молотком в рюкзаке зашел в класс и стал хаотично избивать сверстников. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Росгвардия начала проверку охранников и самого частного охранного предприятия (ЧОП) «Правопорядок+», которые работали в школе. Сейчас решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы, которая впустила мальчика в здание.

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      Варвара Митина
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