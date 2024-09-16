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07:29, 16 сентября 2024Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ на рубежах ЛНР

Военный эксперт Марочко: ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат на рубежах ЛНР

Фото: Unsplash

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) за неделю пресекли почти 30 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко раскрыл потери ВСУ на рубежах ЛНР и заявил, что за неделю они потеряли порядка 12 тысяч солдат.

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«Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили порядка 11 980 украинских боевиков и наемников — на 625 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — отметил он.

Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки. Отмечается, что украинские военные лишились на курском направлении более 300 бойцов.

С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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