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13:46, 15 сентября 2024Россия

В Минобороны назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 300 бойцов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились на курском направлении более 300 бойцов. Потери украинской армии назвали в Министерстве обороны России.

Кроме того, уничтожены 22 единицы бронетехники, 3 танка, 4 бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Также ВСУ потеряли также 1 артиллерийское орудие и 8 автомобилей.

В пресс-службе Минобороны добавили, что восемь бойцов ВСУ сдались в плен.

Ранее стало известно, что в ближайшее время российские войска планируют отрезать части основной линии ВСУ в Курской области — от Коренева до Суджи — от снабжения, взяв под огневой контроль трассу на хутор Зеленый Шлях, а затем село Любимовка.

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      Глеб Палехов
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