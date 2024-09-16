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13:11, 16 сентября 2024Россия

Раскрыты суточные потери ВСУ

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1915 бойцов в зоне СВО

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1915 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Самые большие потери — 1680 человек личного состава — ВСУ понесли в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Запад», «Юг» и «Центр».

Еще 235 украинских бойцов были потеряны в боестолкновениях с военнослужащими подразделений группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».

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При этом, по данным оборонного ведомства, во время боев в Курской области за сутки украинская армия потеряли больше 350 человек.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о соотношении потерь ВСУ и Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. По его словам, потери противника в регионе намного выше, чем у Российской армии.

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      Никита Абрамов
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