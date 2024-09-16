Расправившегося с аспирантом УрФУ из Габона россиянина приговорили к восьми годам

В Екатеринбурге суд приговорил к 8 годам мужчину за убийство аспиранта из Габона

В Екатеринбурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 24-летнего местного жителя, который во время пьяной драки ударил ножом 32-летнего аспиранта Уральского Федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. При этом сам екатеринбуржец вину не признал. Прокурор запрашивал для него 11 лет колонии строгого режима.

Рано утром 18 августа 2023 года между пьяными осужденным и пострадавшим произошел конфликт, в результате которого первый ударил иностранца ножом, нанеся ему смертельное ранение.