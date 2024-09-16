Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило, что вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило о нанесении экипажами вертолетов Ка-52М удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Курской области, передает РИА Новости.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что ракетный удар был нанесен по разведанным целям врага. После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр, после чего вернулись на место вылета.

Ранее командир батальона ВС РФ подполковник Александр Данилов заявил, что выходящим из окружения защитникам Малой Локни в Курской области приходилось ликвидировать засады бойцов ВСУ, но они не потеряли ни одного человека.