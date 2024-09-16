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23:31, 16 сентября 2024Россия

Российский губернатор высмеял свой вызов на допрос в СБУ

Вологодский губернатор Филимонов назвал повестку в СБУ занимательной портянкой

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов высмеял повестку на допрос, полученную им от Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Получил очень занимательную портянку», — заявил он. Политик пояснил, что у украинской спецслужбы появились к нему вопросы из-за активной поддержки Филимоновым российских бойцов на специальной военной операции (СВО).

О повестке Филимонову стало известно ранее 16 сентября. Тогда губернатор выразил уверенность, что российские подразделения наведаются в СБУ раньше него. «У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Ждать недолго», — заявил он.

В сентябре 2023 года СБУ заочно предъявила обвинения губернатору Тульской области Алексею Дюмину, командующему Силами специальных операций Вооруженных сил (ССО ВС) России Валерию Флюстикову и еще 25 российским военным по статье 113 Уголовного кодекса республики («Диверсия»). В спецслужбе уточнили, что Флюстикову предъявили обвинение в связи с его работой в качестве командующего ССО ВС РФ, а Дюмину — в связи с его деятельностью в 2014 году на том же посту.

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      Марина Совина
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