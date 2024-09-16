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17:43, 16 сентября 2024Бывший СССР

СБУ задержала подростков за поджог автомобилей ВСУ

СБУ задержала 2 подростков в Киеве и Краматорске за поджог автомобилей ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух подростков за поджог автомобилей, принадлежавших военнослужащим украинской армии. Об это в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Обоим фигурантам сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до восьми лет тюрьмы», — говорится в публикации.

Указывается, что один из юношей был задержан в Киеве, а второй — в подконтрольном ВСУ Краматорске Донецкой народной республики. По мнению следователей СБУ, молодые люди якобы работали на «российских кураторов».

Ранее на Украине сожгли машину Красного Креста. Инцидент произошел в Ужгороде, обстоятельств поджога и личности поджигатели неизвестны.

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      Глеб Палехов
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