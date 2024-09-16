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13:13, 16 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о не справляющихся с потоком раненых эвакуационных группах ВСУ у Угледара

Пленный Погорелов: эвакуационные группы ВСУ не справляются с потоком раненых

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Эвакуационные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справляются с потоком раненых под Угледаром. Об этом заявил пленный украинский боец Роберт Погорелов, пишет ТАСС.

По его словам, потери ВСУ на данном участке фронта идут на десятки человек. Погорелов рассказал, что под Угледаром никто не занимается эвакуацией в том числе уничтоженных украинских солдат. Пленный боец ВСУ признался, что его подразделение также было в числе брошенных командованием, а большая часть его сослуживцев была уничтожена.

Ранее пленный боец ВСУ Сергей Стадник пожаловался на командование, бросившее украинских мобилизованных на произвол судьбы. Он сообщил, что жалобы солдат на нехватку еды и воды остались без внимания, им сказали продолжать копать окопы.

4 сентября пленный украинский военнослужащий Владимир Кислый рассказал, что командование его подразделения сбежало после высадки бойцов в лесопосадке. Он добавил, что командиры посоветовали солдатам поступить также.

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      Екатерина Грищенко
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