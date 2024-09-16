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17:02, 16 сентября 2024Силовые структуры

Стрелявшего на детской площадке россиянина задержали

В Петербурге полиция задержала участника стрельбы на детской площадке

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала участника уличного конфликта со стрельбой на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Косыгина. Там 36-летний мужчина избил 44-летнего оппонента, после чего выстрелил в его сторону из пневматического пистолета. О драке со стрельбой очевидцы сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали стрелка. Потерпевший был доставлен в больницу с ушибами, ссадинами и переломом пальца.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой на складе.

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      Илона Палей
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