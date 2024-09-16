В России назвали цель увеличения штатной численности Вооруженных сил

Депутат Заварзин: цель увеличения численности ВС РФ — защита рубежей Родины

Цель увеличения штатной численности Вооруженных сил (ВС) России — это защита границ страны, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Цель — защита рубежей Родины Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

«Враг наступает, я образно говорю. Надо укрепить позиции. С учетом того, что творит супостат, значит, посчитали, что необходимо добавить нам личного состава. Генеральный штаб все рассчитал. Я считаю, что этого будет достаточно для того, чтобы рубежи были на замке», — назвал цель Заварзин.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Штатная численность армии России увеличена почти на 180 000 человек — до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ главы государства вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

