В «Атланте» прокомментировали ситуацию с отсутствием российского флага у Миранчука

В «Атланте» заявили, что работают над исправлением ситуации с флагом у Миранчука

Директор по коммуникациям клуба Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед» Крис Винклер прокомментировал ситуацию, связанную с отсутствием российского флага у полузащитника команды Алексея Миранчука при изображении состава «Атланты» в социальных сетях. Его слова приводит Odds.ru.

«Мы понимаем вашу обеспокоенность и работаем над исправлением ситуации», — заявил Винклер. Он добавил, что новости на этот счет могут появиться в среду, 18 сентября.

Российских флаг напротив фамилии Миранчука отсутствовал при публикации составов на оба матча MLS, в которых он участвовал. При этом у всех остальных игроков «Атланты» их национальные флаги есть.

О трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.