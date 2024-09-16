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16:09, 16 сентября 2024Россия

В Госдуме связали нападение на школу в Челябинске с действиями противников России

Кузнецова связала нападение на челябинскую школу с действиями врагов России

Кадр: СУ СК России по Челябинской области

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова связала нападение на челябинскую школу №68 с действиями противников России. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

В понедельник, 16 сентября, семиклассник пронес в школу молоток и во время урока набросился на одноклассников. Его поступок связали с действующей в регионе суицидальной игрой.

«Враги нашей страны продолжают искать любую возможность, чтобы использовать наших детей в преступных действиях», — написала Кузнецова, отметив, что злоумышленники действуют как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.

Противодействовать подобным явлениям политик предложила совершенствованием механизмов блокировки нежелательного контента и заполнением свободного времени детей созидательной активностью.

По последним данным, в результате нападения ученика на одноклассников и учителя пострадали пять человек, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. По неофициальной информации, у школьника также был с собой нож. Предварительно, причиной действий школьника стала месть.

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      Алан Босиков
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