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13:37, 16 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались о тратах денег на «развлекуху» в период проведения СВО

Депутат ГД Останина выступила против траты средств на развлечения в период СВО

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Нина Останина выступила против расходования бюджетных средств на «развлекуху» в период проведения специальной военной операции (СВО). Свою позицию она озвучила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий раскритиковала проведение представлений в то время, когда многие российские бойцы «[навсегда остаются] в зоне спецоперации».

Альтернативой показному, по мнению Останиной, проявлению патриотизма могут стать реальные дела, продолжила она. «Поступок — это отдать деньги участникам спецоперации, деньги, которые ты получил от своих концертов», — заключила депутат.

Ранее Останина призвала провести в России «специальную демографическую операцию». В первую очередь необходимо проводить соответствующую работу с молодыми семьями, подчеркнула она.

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      Алан Босиков
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