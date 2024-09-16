В Киеве опровергли планы по захвату новых территорий в Курской области

FT: Украина не планирует захватывать новые территории в Курской области

Украина не собирается захватывать новые территории в Курской области России. Об этом заявил представитель Минобороны Украины, передает Financial Times (FT).

По словам чиновника, вместо этого Киев планирует укрепить и защитить свои фланги в российском регионе.

«Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации», — отметил представитель Минобороны Украины.

15 сентября командир одного из отрядов российской армии с позывным Аид сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в район города Суджа Курской области. Он уточнил, что таким образом Киев хочет сформировать на данном участке «ударный кулак».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут попасть в окружение в Курской области. Он объяснил это отсутствием необходимой подготовки и мотивации у украинских военных.