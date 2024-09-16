На Западе заявили об усилении давления России на ВСУ из-за операции в Курской области

FT: Россия усилила давление на ВСУ из-за операции в Курской области

Российские военные усилили давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за операции в Курской области. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Украине не удалось добиться большого успеха в ее стремлении заставить Москву отвести значительные силы с востока страны, где истощенные войска Киева неуклонно теряют позиции. Россия, напротив, усилила давление на Украину, особенно вокруг важного железнодорожного узла Покровск», — говорится в публикации.

Старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Роб Ли объяснил, что для Украины результат будет зависеть от того, сколько ресурсов выделит каждая из сторон.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа. 11 сентября Россия начала контрнаступление в регионе. За двое суток группировка войск «Север» освободила десять населенных пунктов. В Минобороны после вторжения ВСУ на территорию Курской области заявили, что специальная военная операция приобрела «новое измерение».