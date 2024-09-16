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15:40, 16 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский утвердил закон о выделении Сил беспилотных систем в отдельный род войск

Зеленский утвердил выделение Сил беспилотных систем в отдельный род войск

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о выделении Сил беспилотных систем в отдельный род войск. Об этом сообщает ТАСС.

В комментарии к закону говорится, что «проектом закона предусмотрено внесение изменения в часть 1 статьи 3 закона Украины "О Вооруженных силах Украины" путем включения в отдельный род войск Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем».

10 июня Министерство обороны Украины назначило полковника Вадима Сухаревского командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Он был назначен на этот пост указом министра обороны страны Рустема Умерова.

Указ о создании Сил беспилотных систем подписал Зеленский 6 февраля. По его словам, украинской армии предстоит систематизировать опыт работы с БПЛА, создать программы подготовки специалистов и укомплектовать специальные подразделения.

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      Илья Таксюр
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