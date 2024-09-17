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15:06, 17 сентября 2024Наука и техника

Минобороны показало старт «Ангары» на видео

Минобороны России показало старт ракеты-носителя «Ангара-1.2» на видео

Момент старта ракеты-носителя «Ангара-1.2» с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области показали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На записи видна транспортировка носителя к стартовому столу и момент пуска ракеты.

Ракета со спутниками военного назначения стартовала 17 сентября в 10:00 по московскому времени. Пуск осуществил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил. Старт «Ангары» и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Спутники вывели на целевые орбиты в расчетное время и приняли на управление наземными средствами космических войск. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.

Всего легкую «Ангару-1.2» запускали четыре раза. Первый пуск носителя состоялся в 2014 году.

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      Даниил Иринин
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