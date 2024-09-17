Запущенные «Ангарой-1.2» спутники выведены на целевые орбиты

Запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.
«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск», — заявили в военном ведомстве.
Там добавили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.
Пуск носителя состоялся во вторник, 17 сентября, в 10:00 по московскому времени.
Всего, если считать последний старт, легкая ракета «Ангара-1.2» запускалась четыре раза. Первый раз пуск данного носителя состоялся в 2014 году.