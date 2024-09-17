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13:04, 17 сентября 2024Наука и техника

Запущенные «Ангарой-1.2» спутники выведены на целевые орбиты

Минобороны России: запущенные «Ангарой-1.2» спутники выведены на целевые орбиты

Фото: Unsplash

Запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.

Пуск носителя состоялся во вторник, 17 сентября, в 10:00 по московскому времени.

Всего, если считать последний старт, легкая ракета «Ангара-1.2» запускалась четыре раза. Первый раз пуск данного носителя состоялся в 2014 году.

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      Иван Потапов
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