Минобороны России: запущенные «Ангарой-1.2» спутники выведены на целевые орбиты

Запущенные легкой ракетой «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк спутники военного назначения выведены на целевые орбиты. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск», — заявили в военном ведомстве.

Там добавили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь.

Пуск носителя состоялся во вторник, 17 сентября, в 10:00 по московскому времени.

Всего, если считать последний старт, легкая ракета «Ангара-1.2» запускалась четыре раза. Первый раз пуск данного носителя состоялся в 2014 году.