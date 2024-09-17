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20:57, 17 сентября 2024Наука и техника

Названа особенность российских проводных дронов

«РГ»: проводные дроны позволяют поражать уязвимые места бронетехники

Кадр: Telegram-канал Русская Весна Z

Российские дроны с управлением по оптоволоконному кабелю позволяют поражать бронетехнику противника в уязвимые места. Особенность беспилотников назвали в публикации «Российской газеты».

«Российские бойцы продолжают применять в курском приграничье FPV-дроны с управлением по волоконно-оптическому кабелю. Защищенные практически от всех помех, они позволяют поражать вражеские боевые машины в самые уязвимые места», — пишет издание.

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий уничтожение украинского танка Т-64БВ. Машину оснастили дополнительными блоками динамической защиты и решетчатыми экранами, но оператор проводного дрона смог попасть в незащищенный участок между корпусом и башней.

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В августе стало известно, что в Курской области применили устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в новгородском научно-промышленном центре «Ушкуйник». Для управления аппаратом используют оптоволоконный кабель.

В том же месяце издание Forbes писало, что проводные дроны невозможно обнаружить обычными методами пеленгования.

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      Даниил Иринин
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