Обреченные пассажиры батискафа Titan знали о неизбежном крушении

Пассажиры батискафа Titan еще до крушения знали, что обречены

Пассажиры батискафа Titan, который затонул в 2023 году, скорее всего, знали, что их ждет. Об этом сообщает издание The Guardian.

В августе семья французского путешественника Поля-Анри Наржоле, который участвовал в последнем погружении Titan, подала в суд на изготовителя батискафа — компанию OceanGate. Они винят ее в смерти Наржоле и требуют выплатить им не менее 50 миллионов долларов (4,6 миллиарда рублей) в качестве компенсации. Такая сумма обосновывается страданиями пассажиров, которые понимали, что крушение неизбежно и они обречены.

Хотя причину крушения, возможно, так и не удастся установить, эксперты соглашаются, что команда Titan должна была понимать, что именно происходит. Хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением, побудив пилота сбросить балласт и попытаться прервать погружение. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, пока еще были живы из иска семьи Поля-Анри Наржоле

В последнем сообщении с борта батискафа действительно говорилось о сброшенном балласте. После этого связь с Titan окончательно прервалась. К тому времени он успел достичь глубины 3346 метров.

Батискаф Titan с пятью туристами на борту пропал во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». На его борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле, уже совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Ранее сообщалось, что власти США опубликовали первые фотографии обломков батискафа Titan. Их сделали на четвертый день после крушения при помощи телеуправляемого подводного аппарата.