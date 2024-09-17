69-я параллель
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16:55, 17 сентября 202469-я параллель

Ученые раскрыли версию адаптации белых медведей к условиям Арктики

BMC Genomics: белые медведи адаптировались к условиям Арктики 70 тысяч лет назад

Фото: Alex Rose / Unsplash

Белые медведи могли адаптироваться к условиям жизни в Арктике около 70 тысяч лет назад. Эту версию о появлении белых медведей в арктических широтах раскрыли ученые Копенгагенского университета в статье, опубликованной на портале BMC Genomics.

В исследовании говорится, что ученые проанализировали генетический материал 119 современных белых медведей, 135 современных бурых медведей, а также двух ископаемых белых медведей.

После изучения генов исследователи определили, что у древних медведей отличается ряд участков ДНК, которые у современных белых отвечают за особенности работы сердечно-сосудистой системы и позволяют им питаться очень жирной пищей без вреда для организма. Эти же гены отсутствуют у современных бурых медведей. Благодаря тому, что ученые знают возраст найденных останков белых медведей, они смогли узнать, когда у этих хищников появилась указанная мутация ДНК, благодаря которой состоялась адаптация медведей к арктическим условиям — около 70 тысяч лет назад.

Ученые также предполагают, что похожие мутации могут быть и у других арктических животных. «Мы не выясняли, есть ли у других арктических животных такие же варианты [генов], но это было бы интересно для последующего исследования», — заявил порталу Popular Science соавтор исследования Майкл Вестбери (Michael Westbury).

Ранее сообщалось, что белым медведям стало трудно прокормить детенышей из-за глобальной проблемы.

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      Марк Леонов
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