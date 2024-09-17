В России нарастят выпуск систем навигации для истребителей

РПЗ нарастит выпуск навигационных блоков БИНС для истребителей Су-35С и Су-57

Раменский приборостроительный завод (РПЗ, входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») нарастит выпуск бесплатформенных инерциальных навигационных систем для истребителей. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

«Сейчас на предприятии ведется работа по наращиванию выпуска новейших разработок — бесплатформенных инерциальных навигационных систем — блоков БИНС для самолетов Су-35С, Су-57, МиГ-29, МиГ-35, [беспилотников] С-70», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что на РПЗ активно работают над модернизацией выпускаемых изделий и освоением технологий производства новых приборов.

Ранее в сентябре Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С поколения 4++.

В этом же месяце в «Ростехе» сообщили, что КРЭТ начнет серийное производство бортовой электроники для российских лайнеров SJ-100 и МС-21.