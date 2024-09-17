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10:18, 17 сентября 2024Экономика

В России нашли способ спасти старейший микроэлектронный завод от долговой ямы

Минпромторг поддержал банкротство микроэлектронного предприятия «Ангстрем»

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Минпромторг поддержал намерение кредиторов обанкротить старейшее в России микроэлектронное предприятие «Ангстрем». За счет этого в ведомстве рассчитывают спасти его от долговой ямы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Судебное дело о банкротстве АО «Ангстрем» тянется с ноября 2016 года, однако сама процедура до сих пор не была начата. В августе 2024-го представитель Минпромторга, присутствовавший на заседании Арбитражного суда Москвы, поддержал заявление компании «Мирт» о признании микроэлектронного предприятия банкротом. Ходатайство ведомства тогда одобрил и представитель ВЭБ.РФ.

В Минпромторге предложили ввести в отношении «Ангстрема» процедуру внешнего наблюдения, которая, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, по сути, является первой на этапе к банкротству. На этой стадии, как пояснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, деятельность предприятия не заканчивается, но появляются некоторые дополнительные обязанности.

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Речь идет, например, о передаче временному управляющему документов и информации по поводу деятельности должника за последние три года. После этого обычно следует введение конкурсного производства, в ходе которого продается имущество обанкротившейся компании и погашаются ее обязательства перед кредиторами, резюмировал Пермяков.

В свою очередь, в Минпромторге заверили, что «Ангстрем» после введения в отношении него процедуры внешнего наблюдения не прекратит свое существование. Целью этой процедуры является решение «многолетних» долговых проблем предприятия перед ВЭБ.РФ. «Необходимо расширение имеющегося производства, но проблема с долгом это сделать не позволяет», — заключил представитель ведомства.

Компания «Ангстрем» далеко не единственная в России, которая в последнее время столкнулась с угрозой банкротства. По итогам первых шести месяцев 2024 года число подобных предприятий и организаций в стране выросло на 40 процентов к уровню того же периода 2023-го. В январе-июне неплатежеспособными признали в общей сложности 4363 российские компании. Для сравнения, в первой половине прошлого года таковыми числились 3115 юридических лиц.

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      Анатолий Акулов
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