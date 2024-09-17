В США оценили решение России увеличить численность Вооруженных сил

Пентагон: США серьезно воспринимают решение увеличить численность ВС РФ

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер прокомментировал решение президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) страны. Его слова приводит ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Райдер подчеркнул, что в США серьезно воспринимают решение России. «Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», — отметил он.

16 сентября президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ до 2 389 000 человек, среди которых 1 500 000 военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря.