Эрдоган выразил соболезнования в связи с массовыми взрывами пейджеров в Ливане

Эрдоган выразил соболезнования премьеру Ливана в связи со взрывами пейджеров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил премьер-министру Ливана Наджибу Микати соболезнования в связи с массовыми взрывами пейджеров. Об этом сообщает Anadolu.

«Президент Турции акцентировал чрезвычайную опасность попыток Израиля распространить конфликт на весь регион. Он заверил, что Анкара продолжит усилия с целью положить конец израильской агрессии», — говорится в публикации.

Эрдоган также пожелал скорейшего выздоровления раненым и милости Всевышнего пострадавшим в результате взрывов.