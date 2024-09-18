Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 18 сентября 2024Россия

Кадыров порассуждал о гендерной идентичности и здоровье нации

Глава Чечни Кадыров: сторонники небинарной гендерной идентичности — преступники

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Сторонники идей о небинарной гендерной идентичности, а также те, кто распространяет и продвигает такие идеи — преступники. Об этом в Telegram-канале порассуждал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так он прокомментировал законопроект, который запрещает усыновлять детей из России в страны, где разрешена смена пола. По словам Кадырова, поддержка таких взглядов — преступление, посягающее «на здоровые моральные основы человека».

«Эта болезнь Запада не должна просочиться в нашу страну (...) Для нас важно, чтобы дети росли в атмосфере, соответствующей высоким моральным основам. Здоровая нация — сильная страна!» — написал в блоге Кадыров.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022
Закон о пропаганде ЛГБТ: что это такое и за что можно получить штраф?
Закон о пропаганде ЛГБТ:что это такое и за что можно получить штраф?
3 июня 2024

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин привел список стран, граждан которых затрагивает упомянутый законопроект. Так, в случае принятия инициативы детей из России не смогут усыновить жители Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, ФРГ, Швейцарии и Эстонии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Минобороны показало кадры ракетной атаки «Аллигатора» на бронетехнику ВСУ под Курском

      Никита Пресняков опроверг свой развод

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер прокомментировал сообщения о возвращении на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше