Кадыров порассуждал о гендерной идентичности и здоровье нации

Глава Чечни Кадыров: сторонники небинарной гендерной идентичности — преступники

Сторонники идей о небинарной гендерной идентичности, а также те, кто распространяет и продвигает такие идеи — преступники. Об этом в Telegram-канале порассуждал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Так он прокомментировал законопроект, который запрещает усыновлять детей из России в страны, где разрешена смена пола. По словам Кадырова, поддержка таких взглядов — преступление, посягающее «на здоровые моральные основы человека».

«Эта болезнь Запада не должна просочиться в нашу страну (...) Для нас важно, чтобы дети росли в атмосфере, соответствующей высоким моральным основам. Здоровая нация — сильная страна!» — написал в блоге Кадыров.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин привел список стран, граждан которых затрагивает упомянутый законопроект. Так, в случае принятия инициативы детей из России не смогут усыновить жители Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, ФРГ, Швейцарии и Эстонии.