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06:39, 18 сентября 2024Мир

В Германии заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине

В бундестаге ФРГ заявили об изменившейся ситуации с доверием к Украине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил об изменившейся ситуации с доверием к Украине после сообщений о причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом говорится в обращении депутата к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Как федеральное правительство оценивает дальнейшее сотрудничество с Украиной в свете новых выводов о предполагаемом участии Украины в (...) государственном террористическом акте саботажа трубопроводов "Северный поток" 26 сентября 2022 года (...) и какие последствия это может иметь в связи с изменившейся, на мой взгляд, ситуации с доверием?» — говорилось в парламентском запросе Котре.

В правительстве отказались предоставить ответ на соответствующий вопрос парламентария. Так, парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила, что в интересах следствия запрашиваемая информация не может быть раскрыта.

Ранее депутат бундестага и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель потребовала от Украины заплатить Германии за подрыв «Северных потоков» «Должна платить Украина. Любая финансовая поддержка, которая ложится на плечи немецких налогоплательщиков, должна прекратиться», — написала парламентарий.

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В августе издания Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD опубликовали результаты собственного расследования терактов на «Северных потоках». Журналисты пришли к выводу, что к подрыву газопроводов причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест одного из главных подозреваемых, украинца Владимира Ц.

26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны под водой, уцелела только одна из четырех ниток.

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