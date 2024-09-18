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20:52, 18 сентября 2024Моя страна

Раскрыт вес самого большого арбуза в России

Вес самого большого арбуза в России достиг 114,7 килограмма

Фото: Минсельхоз Ставрополья

В селе Красном Грачевского округа Ставропольского края прошел традиционный Всероссийский фестиваль бахчевых культур, где раскрыли вес самого большого арбуза в России. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Так, в номинации «Самый большой арбуз» победителем стала ягода весом 114,7 килограмма. Арбуз вырастил фермер из Калужской области Максим Лебедев.

Отмечается, что данный плод стал самым крупным за все годы проведения состязания. Кроме того, вес крупнейшей тыквы достиг 475 килограммов.

Ранее сообщалось, что россияне продегустируют арбузы. В Приволжском районе Астраханской области пройдет фестиваль «Краски осени» с живой музыкой, угощениями и садоводческими активностями.

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      Екатерина Ештокина
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