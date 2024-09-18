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23:57, 18 сентября 2024Спорт

Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов

ПСЖ победил «Жирону» в Лиге чемпионов, Матвей Сафонов отстоял на ноль

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Французский ПСЖ одержал победу над испанской «Жироной» в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 90-й минуте голкипер испанцев Пауло Гассанига отметился автоголом. Российский вратарь Матвей Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов.

В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с лондонским «Арсеналом» 1 октября. «Жирона» днем позднее примет голландский «Фейеноорд».

Сафонов перешел в ПСЖ в июне 2024 года. За трансфер вратаря из «Краснодара» заплатили 20 миллионов евро. Вратарь получает 400 тысяч евро в месяц.

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      Анастасия Борисова
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