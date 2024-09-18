Штаб Трампа несколько раз просил Секретную службу выделить больше людей для его охраны

Команда Трампа просила выделить больше сотрудников Секретной службы для охраны

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что его команда уже давно просила выделить больше сотрудников Секретной службы для его охраны. Об этом политик заявил в интервью Fox News.

«Мы давно просили больше людей. К нам на митинги приходят 50-60 тысяч человек, в Нью-Джерси их было 107 тыс. Мы давно просили больше людей, это правда. И это слабое место», — посетовал Трамп.

Политик подчеркнул, что просил увеличить штат охраны, в частности, накануне июльского митинга в округе Батлер (штат Пенсильвания), во время которого на него было совершено первое покушение.

В свою очередь, ранее республиканцы в Конгрессе призвали Секретную службу обеспечить Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее сын бывшего американского лидера Эрик Трамп предположил, что попытка покушения на Дональда Трампа могла быть совершена кем-то из приближенных к нему лиц. Трамп-младший посчитал подозрительным, что преступник, который, судя по почерку, «представляется полным профаном», смог раздобыть длинноствольное оружие.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин высказалась, что представители Демократической партии превратили Дональда Трампа в мишень, в связи с чем они тоже несут ответственность за попытки покушения на политика.