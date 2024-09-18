Сноуден назвал взрыв пейджеров в Ливане ужасающим прецедентом

Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Если бы фабрики покидали начиненные взрывчаткой iPhone, СМИ бы намного быстрее поняли, что за ужасающий прецедент был создан сегодня. Ничто не может это оправдать. Это преступление», — отметил он. Сноуден добавил, после происшествия в Ливане мир стал еще менее безопасным.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. По последним данным, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку он получил легкие ранения.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана проинформировал, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.