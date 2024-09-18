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20:59, 18 сентября 2024Спорт

ЦСКА победил «Краснодар» в матче Кубка России

ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 2:0 в матче Кубка России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте счет открыл защитник Милан Гайич. На 89-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Матвей Кисляк.

Таким образом, после четырех матчей «Краснодар» продолжает лидировать в группе С, набрав девять очков. На втором месте располагается ЦСКА с восемью очками.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 1 октября. «Краснодар» днем позднее также в гостях встретится с грозненским «Ахматом».

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      Анастасия Борисова
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