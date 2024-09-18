В России сравнили ВСУ с умирающим животным после атаки регионов десятками дронов

Депутат Колесник назвал ВСУ умирающим животным после атаки десятками дронов

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду российских регионов. В беседе с «Лентой.ру» депутат сравнил действия украинских военных с движениями умирающего животного.

В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.

«Это движения обреченного, любое животное перед смертью хочет побольнее укусить. Они понимают, что их ждут не самые "веселые" времена. Вот такие движения неизбирательным оружием показывают их отчаяние. Понятно, с кого они берут пример», — отметил Колесник, подчеркнув, что в ходе нападения было использовано западное оружие.

В результате атаки, в частности, сильно пострадал город Торопец. На окраине города из-за падения обломков дрона начался пожар. В результате местные власти объявили частичную эвакуацию населения и открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей. Задать их можно по номеру (4822) 390982.

Кроме того, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали регион 2 ракетами и 27 БПЛА самолетного типа. Их сбила система противовоздушной обороны.

В министерстве обороны действия Украины назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.