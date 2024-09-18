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10:32, 18 сентября 2024Россия

В России сравнили ВСУ с умирающим животным после атаки регионов десятками дронов

Депутат Колесник назвал ВСУ умирающим животным после атаки десятками дронов

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отреагировал на массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ряду российских регионов. В беседе с «Лентой.ру» депутат сравнил действия украинских военных с движениями умирающего животного.

В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.

«Это движения обреченного, любое животное перед смертью хочет побольнее укусить. Они понимают, что их ждут не самые "веселые" времена. Вот такие движения неизбирательным оружием показывают их отчаяние. Понятно, с кого они берут пример», — отметил Колесник, подчеркнув, что в ходе нападения было использовано западное оружие.

В результате атаки, в частности, сильно пострадал город Торопец. На окраине города из-за падения обломков дрона начался пожар. В результате местные власти объявили частичную эвакуацию населения и открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей. Задать их можно по номеру (4822) 390982.

Кроме того, губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали регион 2 ракетами и 27 БПЛА самолетного типа. Их сбила система противовоздушной обороны.

В министерстве обороны действия Украины назвали попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

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