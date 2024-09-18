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14:11, 18 сентября 2024Бывший СССР

В России допустили внешнее давление на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

Депутат Чепа допустил внешнее влияние на Пашиняна из-за слов об угрозе ОДКБ

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может делать неоднозначные заявления, в том числе о якобы угрозе, исходящей от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), под давлением неких внешних обстоятельств, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не понимаю, что Пашиняна смущает в ОДКБ. Почему-то раньше эта организация не представляла никакой угрозы, а теперь вдруг начала. Подобные заявления непонятны и неаргументированы», — считает политик.

Он допустил, что премьер Армении сделал заявление под давлением каких-то внешних сил, и добавил, что отношения страны с Россией сегодня, к сожалению, находятся не на самом высоком уровне.

«Возможно, на Пашиняна давят какие-то обстоятельства, договоренности, — предположил Чепа. — Наши отношения находятся далеко не в том состоянии, в каком должны».

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ угрожала суверенитету страны, поэтому Ереван заморозил участие в организации. В феврале премьер республики объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. По его словам, причиной этого стало невыполнение Договора о коллективной безопасности в отношении страны в 2021-2022 годах.

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