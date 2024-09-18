69-я параллель
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19:57, 18 сентября 202469-я параллель

В России в честь бывшего депутата Госдумы назвали пассажирский самолет

Глава ЯНАО Артюхов: в честь полярника Чилингарова назвали пассажирский самолет

Фото: Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

В честь российского полярника и бывшего депутата Госдумы Артура Чилингарова назвали пассажирский самолет авиакомпании «Ямал». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

«Символично, что борт назвали его именем накануне дня рождения — 25 сентября ученому исполнилось бы 85 лет», — отметил глава ЯНАО.

По словам чиновника, получивший имя исследователя самолет уже выполнил первые рейсы.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Он был удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Полярника не стало 1 июня 2024 года на 85-м году жизни.

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      Марк Леонов
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