В России в честь бывшего депутата Госдумы назвали пассажирский самолет

Глава ЯНАО Артюхов: в честь полярника Чилингарова назвали пассажирский самолет

В честь российского полярника и бывшего депутата Госдумы Артура Чилингарова назвали пассажирский самолет авиакомпании «Ямал». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

«Символично, что борт назвали его именем накануне дня рождения — 25 сентября ученому исполнилось бы 85 лет», — отметил глава ЯНАО.

По словам чиновника, получивший имя исследователя самолет уже выполнил первые рейсы.

Артур Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Санкт-Петербурге. Он был удостоен множества государственных наград, в 1986 году получил звание Героя Советского Союза, а в 2008-м — Героя Российской Федерации. Полярника не стало 1 июня 2024 года на 85-м году жизни.