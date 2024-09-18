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23:19, 18 сентября 2024Мир

В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН

Томас-Гринфилд: у Киева есть основания поднять вопрос об исключении РФ из СБ ООН
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Украина регулярно поднимает вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности ООН. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата из США, у Киева есть основания поднять вопрос об исключении России из СБ ООН.

«Я не слышала о запросе Финляндии по данной теме. Мне известно, что Украина поднимает этот вопрос на регулярной основе. Россия — постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», — заявила она в ходе брифинга в Госдепе.

Ранее Томас-Гринфилд прокомментировала мирный план урегулирования конфликта на Украине, который выдвинул президент страны Владимир Зеленский. По мнению дипломата, предложение украинского лидера сможет сработать.

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      Марина Совина
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