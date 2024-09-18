Взрыв пейджеров в Ливане оценили как нарушение международного права

Глава УВКПЧ Тюрк: взрыв пейджеров в Ливане — это нарушение международного права

Массовый подрыв пейджеров на территории Ливана и Сирии является недопустимым, и это оценивается не иначе как нарушение международного гуманитарного права. Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк, сообщает Reuters.

«Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские лица или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и международное гуманитарное право», — говорится в публикации.

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали 4000 граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с пейджерами чудовищным актом терроризма и гибридной войны.

