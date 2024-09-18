Захарова отреагировала на назначение нового главы дипломатии ЕС

Захарова о назначении Каллас главой дипломатии ЕС: Запад выбирает удобных

Назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии Евросоюза (ЕС) демонстрирует, что Запад при кадровом подборе людей на ключевые должности в высших административных структурах выбирает не лучших, а самых удобных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим, и тех, кем можно управлять», — отреагировала Захарова на новости о скором официальном назначении Каллас.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности. На этом посту она сменит Жозепа Борреля.

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал будущее назначение Каллас и заявил, что новая глава европейской дипломатии известна «абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями». По словам Пескова, Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей».