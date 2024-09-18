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14:10, 18 сентября 2024Россия

Жительница Тверской области рассказала о трясущихся от взрывов после атаки БПЛА домах

Жительница Тверской области: при атаке БПЛА от взрывов трясутся дома

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жительница Тверской области рассказала, что при атаке атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Торопец постоянно звучат взрывы разной мощности. Ее слова приводит телеканал «360».

Женщина подчеркнула, что небо в округе стало серым. «В сторону Торопца и левее, на северо-запад, задымленности пока нет. Дома трясутся периодически, минут каждые 10-15, от больших взрывов, и слышно постоянно канонаду с той стороны», — поделилась россиянка.

Где конкретно она проживает, телеканал не уточнил.

Ранее в сети появилось видео огромного огненного гриба после атаки ВСУ на Торопец. На кадрах видно, что рядом со столбом пламени также полыхают очаги меньшего размера. Кроме того, из-за поднятого при пожаре дыма можно разглядеть взрывную волну.

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ВСУ атаковали Торопец 18 сентября. В результате падения сбитых беспилотников начался пожар, однако где именно, — власти не уточнили. В городе решили провести частичную эвакуацию. Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе региона приостановлена работа детских садов и школ. Сообщалось о 17 пострадавших, среди которых трое детей, однако эта информация не подтверждена.

По неофициальным данным, целью ВСУ могло стать «суперхранилище ракет». До этого находящийся под арестом генерал армии Дмитрий Булгаков заявлял, что объект способен выдержать даже ядерный взрыв.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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