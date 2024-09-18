Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
Болонья
Сегодня
19:45 (Мск)
Шахтёр
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спарта П
Сегодня
19:45 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Динамо Мх
Сегодня
21:15 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Жирона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Брюгге
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Селтик
Сегодня
22:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
15:42, 18 сентября 2024Спорт

Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Депутат Госдумы Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявку Алины Загитовой на грант на ледовое шоу без вложения личных средств. Об этом пишет «Спорт день за днем».

«Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант», — заявила Журова.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Навка попросила выделить 29 540 000 рублей, а также софинансирование в размере 134 760 940 рублей. В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Костин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России ужесточили проверки импортных вин на фоне спора о «шмурдяке»

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      В российском регионе дети приготовили гигантский сыр и побили рекорд

      Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

      Американский баскетболист ЦСКА рассказал о трудностях жизни в России

      Фигурку необычного старика с бородой нашли в российском городе

      Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше