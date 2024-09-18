Журова прокомментировала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Депутат Госдумы Журова поддержала заявку Загитовой на грант на ледовое шоу

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявку Алины Загитовой на грант на ледовое шоу без вложения личных средств. Об этом пишет «Спорт день за днем».

«Значит, у Алины нет других спонсоров, которые готовы вложиться. Надо делать исключительно государственное шоу, только на грант», — заявила Журова.

17 сентября стало известно, что Загитова запросила более 74 миллионов рублей на ледовое шоу «Алые паруса». Привлекать сторонних спонсоров или вкладывать собственные средства спортсменка не планирует.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка запросила грант на ледовое шоу «Вечера на хуторе». Навка попросила выделить 29 540 000 рублей, а также софинансирование в размере 134 760 940 рублей. В общей сложности сумма расходов на реализацию проекта составляет 164 300 940 рублей.