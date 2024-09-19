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07:26, 19 сентября 2024Ценности

Белла Хадид показала интимное фото с возлюбленным

Кадр: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала интимное фото с возлюбленным — ковбоем Аданом Бануэлосом. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 27-летняя манекенщица и ее 35-летний избранник закрыли показ модного бренда Kemo Sabe и посетили мероприятие Teton Ridge Gansevoort Street Event в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Они появились перед зрителями верхом на лошадях и в нарядах в стиле вестерн.

При этом влюбленные не спешиваясь продемонстрировали на публике поцелуй, во время которого держались за руки.

Ранее в сентябре папарацци запечатлели интимный момент между американской моделью палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид и актером Брэдли Купером.

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      Карина Черных
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